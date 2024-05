Le curiosità L’augurio dei tifosi dello Sturm Graz in uno striscione La Curva Nord Perini assente al Moccagatta

Non ci saranno gli ultras della Curva Nord Lauro Perini questa sera ad Alessandria ad incitare la Carrarese. La decisione è stata presa in continuità con quanto già deciso per la trasferta di campionato ed è motivata dalla modalità di acquisto dei biglietti che comporta una registrazione alla piattaforma di Juventus.com e di conseguenza un’identificazione. E’ un po’ tutto il sistema delle seconde squadre o squadre B, comunque, ad essere messo in discussione dal mondo ultras che è contrario a questo “calcio moderno“.

Per la sfida al “Moccagatta“ sono stati comunque già venduti oltre 200 biglietti nella giornata di ieri e la prevendita è stata prolungata fino alle ore 14 di oggi. Il clima di questa trasferta sarà sicuramente meno caldo, da una parte e dall’altra, rispetto alla sfida del “Curi“ col Perugia. Basti pensare che nell’ultimo match interno della Juventus Next Gen contro la Casertana gli spettatori sono stati circa 700 di cui 200 provenienti dalla Campania. Ben diversa sarà la partecipazione prevista per il retour match di sabato sera allo stadio dei Marmi che potrebbe andare incontro al primo “sold out“ della stagione se verrà rispettato il trend del match contro il Grifo. Un trend che ha visto una curva ed una gradinata strapiene caratterizzate da stupende coreografie. In particolare ha lasciato il segno lo spettacolo della Nord dove campeggiava l’emblematico striscione: "Sta curva squilibrata sempre ovunque insieme a te".

Manifestazioni di solidarietà e vicinanza verso la Carrarese ed i suoi tifosi sono arrivate anche dall’estero e in particolare dall’Austria dove lo Sturm Graz in occasione della gara interna di domenica ha esposto l’apprezzato striscione: “Fortitudo mea in rota! Carrara avanti in B!“. Tra la tifoseria dello Sturm Graz, primo nella Bundesliga austriaca, e quella della Carrarese è in corso un gemellaggio molto forte che ultimamente si sta cementando ancora di più.

Nella foto, lo striscione d’incoraggiamento dei tifosi dello Sturm Graz