Le gare. Golf Montecatini. Trionfi di Mochi e Paganelli

Sabato la gara Golf Impresa ha aperto l’attività del weekend al Golf Montecatini Terme. Massimo Paganelli ha vinto grazie a un giro in 78 colpi. In prima categoria Massimiliano Laldi (40) ha lasciato a due lunghezze Lorenzo Ignoti. In seconda Andrea Cranchi (34) si è imposto dopo un avvincente testa a testa con Mirko Vincenzo Girasoli, a pari punti ma con peggior parziale. In terza Paolo Micheletti ha realizzato il miglior punteggio netto assoluto, ben 46 punti, irraggiungibile per Patrizia Casacci (36). Sandra Mazzoncini è la miglior lady, Tommaso Pettini il miglior senior.

Domenica i giocatori sono scesi in campo per il Golf Up Trophy. Ha vinto Nicola Mochi con 79 colpi. Leonardo Bonelli (36), Damiano Giorgetti (40) e You Jian Chen (43) si sono imposti nelle categorie nette precedendo rispettivamente Ivano Pieri (35), Federico Romani (38) e Giacomo Giovanelli (38). Miglior lady Elisabetta Monducci, miglior senior Marco Campioni.

Andrea Ronchi