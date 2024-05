LE INIZIATIVE. Ora festa in famiglia. Poi Palazzo Loggia?

E adesso una delegazione dell’Atlantide, guidata da presidente Ieraci, dovrà tornare a Palazzo Loggia a Brescia per celebrare insieme alle autorità cittadine la conquista della Supercoppa. "Per il momento – scherza l’allenatore Zambonardi – in attesa di momenti ufficiali, la squadra si ritroverà giovedì sera per una festa in famiglia. Poi staremo a vedere". In effetti sono passati solo pochi giorni dalla felice passerella davanti al sindaco Laura Castelletti e all’assessore allo sport Alessandro Cantoni per il primo, storico trionfo in Coppa Italia, che per i Tucani si prospetta una nuova visita al cuore della comunità bresciana: "Sono iniziative molto belle che, oltre tutto, confermano il nostro legame con la città e con il territorio". Tra le iniziative che meritano di essere sottolineate una nota spetta anche all’appuntamento con i tifosi che si è tenuto nel Palazzetto di Caionvico, dove i tanti appassionati che hanno sostenuto lungo tutta la stagione Tiberti e compagni si sono potuti regalare un selfie con i loro beniamini e la Coppa Italia.

Luca Marinoni