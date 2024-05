Le pagelle. Arrigoni il migliore. Radunic fuori fase. Chiera si sacrifica

BENITES 5 Tutto bene, anche nella gestione diligente dell’attacco, fino all’ultimo quarto, quando di fronte la zona di Ruvo non riesce a dare ordine.

CHIERA 6 Si sacrifica per limitare Jackson. Inevitabile che dall’altra parte non possa dare il massimo. In attacco serve come il pane che faccia di più, senza prendersi tiri troppo spesso forzati (1/9 da 3).

NATALI 6 Preciso nel mettere canestri pesanti, come la tripla del +16. Nel finale, nel clima da rumba, in difesa non combina cose da ricordare.

ARRIGONI 6,5 Il migliore fra gli Herons per spirito di combattività (8 rimbalzi, 8 falli subiti) e anche produzione offensiva.

RADUNIC 5,5 La zona messa da Rajola nella ripresa lo toglie dalla partita. Una mossa azzeccatissima, che priva gli Herons di un giocatore riferimento. E in difesa soffre.

DELL’UOMO 6 Dalla panchina è come sempre uomo prezioso. Dopo aver fatto commettere il quarto fallo a Galmarini, segna anche un paio di canestri pesanti. Inutili però.

LORENZETTI 6 Encomiabile nel modo in cui sacrifica il corpo in difesa, va a rimbalzo e prova a dare energia in attacco.

GIANCARLI 5 In dodici minuti davvero molto poco. Barsotti lo tiene in campo per dare un po’ di ordine, ma in attacco viene spesso battezzato.

SGOBBA 6,5 Cercato troppo poco per come sa sfruttare ogni pallone che gli finisce in mano (3/3 da 2). Chiude con 15 di valutazione in venti minuti.

BARSOTTI 5 Speriamo che questa sconfitta, arrivata dopo aver toccato il +16, non rimanga in testa alla sua Fabo. Basta la zona adattata di Ruvo per far calare la notte...