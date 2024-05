Le pagelle. Conti, triple e responsabilità

Sergio 6,5 (in 13’ 0/2 da due, 1/2 da tre, 3 rimbalzi, una recuperata, un assist). Nell’ultimo quarto mette una tripla di importanza capitale.

Aradori 5 (in 18’ 0/2 da due, 1/3 da tre, 2 rimbalzi, 2 perse, un assist). Serata no, giornata in cui proprio non riesce a incidere.

Conti 7 (in 27’ 2/7 da due, 2/6 da tre, un rimbalzo). Una bella tripla subito in avvio di secondo quarto, poi nell’ultimo quarto si prende grandi responsabilità e mette a segno punti importanti, anche se le percentuali non sono proprio ottimali.

Bolpin 8 (in 32’ 3/4 da due, 1/3 da tre, 6/6 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 recuperate, 2 perse, 3 assist). L’uomo partita per la difesa, ma anche per i canestri che mette a segno quando la palla pesa tantissimo.

Panni 5,5 (in 18’ 0/2 da due, 0/5 da tre, 2 rimbalzi, una persa).Con Fantinelli e Giuri carichi subito di falli è costretto a fare a lungo il playmaker, ma perde di lucidità al tiro.

Fantinelli 6 (in 25’ 3/4 da due, 0/1 da tre, 1/2 ai liberi, 8 rimbalzi, 2 recuperate, una persa, 4 assist). Contribuisce alla vittoria anche se è meno lucido del solito. Bene a rimbalzo.

Giuri 6 (in 14’ 1/1 da due, 0/3 da tre, 3 rimbalzi, una recuperata, una persa, 2 assist). Entra nel primo quarto e segna un bel canestro, ma poi commette 3 falli in rapida successione che lo tolgono dal match.

Freeman 6,5 (in 29’ 2/4 da due, 5/8 ai liberi, 13 rimbalzi, 3 perse). Partita dai due volti. Nel primo tempo manca la sua solita energia e fatica a contenere la verticalità dell’ex Barbante, voto 5. Decisivo nel finale dove si erge a baluardo, dominando a rimbalzo, voto 8, la media è il voto finale.

Ogden 6 (in 32’ 3/9 da due, 0/4 da tre, 5/6 ai liberi, 9 rimbalzi, una recuperata, un assist, 2 stoppate). Nel primo tempo è il più lucido della Fortitudo. Nella ripresa aiuta, ma è meno brillante del solito, anche se nel finale è decisivo.

Morgillo 6,5 (in 16’ 2/4 da due, 5 rimbalzi, una recuperata, una persa, un assist). Lotta e prende tanti rimbalzi. Impegno e dedizione alla causa non mancano mai.

Filippo Mazzoni