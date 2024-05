Le pagelle. Imperiale da show. Calabro visionario. Garanzia Schiavi

BLEVE 7. Giganteggia tra i pali. Compie tre parate decisive su Mbangula, Hasa e Palumbo.

COPPOLARO 6. Si perde Sekulov in occasione del primo pari ma considerata la forza degli avversari ne riesce a reggere l’urto.

ILLANES 6,5. Ruvido ma efficace come suo solito. La sua "garra" tutta argentina si fa sentire.

IMPERIALE 8. Partita mostruosa del giocatore simbolo della Carrarese, stasera anche capitano. Difensivamente impeccabile ma con la gamba anche per rilanciare l’azione. "Imperiosa" una sua discesa.

ZANON 6. Il suo è uno dei ruoli più dispendiosi. Fa il compitino ma su quella fascia soffre molto nel primo tempo il tandem Sekulov-Rouhi. Dal 76’ GRASSINI 6.5. Corsa e tanta grinta.

CAPEZZI 6. Non è lucido come al solito e perde qualche pallone non da lui ma nel complesso si rende utile. Dal 69’ ZUELLI 6. Energie fresche alla mediana.

SCHIAVI 6,5. Non perde mai la bussola. Giocatore di grande affidabilità. Dal 91’ CERRETELLI n.g.

CICCONI 6. Fisicamente non sembra al top ma fa il suo.

PALMIERI 7,5. Segna il gol del vantaggio e inventa l’assist per il raddoppio. Calabro lo sceglie nell’undici iniziale e lui lo ripaga con una grande prestazione. Dal 69’ BELLONI 6. Impiegato da riferimento avanzato piace per voglia e intensità.

PANICO 6. Non è il giocatore straripante di prima ma impegno e spirito di sacrificio non gli difettano.

GIANNETTI 7. Si fa trovare pronto. Lotta come un leone là davanti e quando gli capita il pallone giusto non perdona. Dal 76’ DELLA LATTA n.g.

ALL. CALABRO 8. Tira fuori dal cilindro Palmieri e Giannetti titolari: colpaccio.

Gian. Bond.