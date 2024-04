Le pagelle. Pergreffi è rigenerato, le punte di nuovo non pervenute

GAGNO 7 Il rigore parato ad Ascoli lo ha rigenerato mentalmente, e anche contro gli altoatesini sfodera una prestazione di livello. Due gran parate su Casiraghi nel primo tempo, e grande sicurezza nelle mischi.

MAGNINO 6 Le circostanze lo fanno adattare a terzino destro, e lui in qualche modo se la cava. Sui titoli di coda del primo tempo non riesce ad impattare di testa un cross al bacio di Battistella a pochi metri dalla porta.

PERGREFFI 7 (foto sinistra) Altra prestazione di spessore, nel finale di gara è decisivo in un paio d’occasioni quando il Sudtirol attacca all’arma bianca. Un altro giocatore rigenerato.

ZARO 7 Anche lui dietro è leonino, ma soprattutto firma con una zuccata delle sue una vittoria attesa da tre mesi, con il classico gol dell’ex. Oltre alla rete, una buona prestazione in ripartenza.

COTALI 6 Un primo tempo con qualche incertezza, poi meglio nella ripresa, soprattutto dopo il vantaggio quando serve giocare alla baionetta. Prova una conclusione da fuori che Poluzzi neutralizza.

BATTISTELLA 6,5 Parte dal suo piede il corner che Zaro insacca. Al di là di questo episodio, sfodera una gara dinamica confermando una crescita cominciata ad Ascoli.

SANTORO 7 Prima frazione giocata con diligenza, poi con il cambio di modulo conseguente all’ingresso di Bozhanaj trova anche spazio in spinta e mostra, oltre alle qualità di lottatore, anche le sue doti tecniche.

CORRADO 6,5 Schierato da esterno di centrocampo, mostra buone qualità di palleggio e buon pressing sul possesso avversario. (15’ st Cauz 6 A parte una svirgolata da brividi in area di rigore in un convulso finale, gioca una frazione di partita senza errori).

PALUMBO 6,5 Va subito vicino al gol con una rasoiata che esce di un nulla, poi interpreta il ruolo di trequartista giocando più di lotta che di fino. Becca un giallo evitabile per proteste, e Bisoli lo toglie per evitare ulteriori guai in un finale elettrico. (34’ st Oukhadda 6 Dà il suo contributo nel finale spazzando un paio di palloni insidiosi). STRIZZOLO 5,5 Tocca pochi palloni in un primo tempo in cui le punte appaiono un po’ scollate dal centrocampo, e quei pochi fatica a difenderli. Un po’ di pressing sul primo possesso altoatesino, ma è un po’ poco. (1’ st Abiuso 6 Non trova occasioni per pungere, ma è bravo nel finale a tenere palloni e a trovare un paio di punizioni).

GLIOZZI 5,5 (foto destra) Come il suo compagno di reparto, fatica per tutta la prima frazione. Non va meglio nello spicchio di ripresa. (17’ st Bozhanaj 6 Il suo ingresso accorcia le distanze tra il centrocampo e l’attacco. Il suo fisico ‘leggero’ soffre un po’ la grande fisicità della difesa del Sudtirol, ma questo non gli impedisce di dare un contributo palpabile).

Alessandro Bedoni