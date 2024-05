Le pagelle. Varnado mette i brividi alla Germani. Ogbeide soffre da matti Bilan

Moore 5: se il play non gira tutta la squadra ne risente e Moore in gara 1 ha girato decisamente a vuoto. Poca lucidità nelle letture, ha sofferto la fisicità degli avversari ed i suoi punti sono stati il frutto di azioni estemporanee.

Willis 5: poco incisivo e poco dentro la partita. Spara a salve ma soprattutto non è il solito trascinatore. Qualcosa di meglio si è visto nel secondo tempo ma da un giocatore come lui ci si aspetta molto di più.

Wheatle 6: in attacco non si vede ma in compenso dà una grossa mano dietro in modo particolare quando Pistoia rimonta la partita. Varnado 6,5: è l’unico che riesce in qualche modo a contenere Bilan con una marcatura atipica che dà i suoi frutti. In attacco non è il solito cecchino ma porta il suo contributo alla causa. Ogbeide 5: Bilan lo porta a scuola al punto che non gli resta che prendere appunti sperando che possono essere preziosi per gara-2. Della Rosa 6,5: è il capitano che suona la carica per la rimonta di Pistoia. Preziose come ore le su due triple così come i 4 rimbalzi catturati ma soprattutto è la grinta e la garra che mette in campo che fanno la differenza.

Hawkins 6,5: in difesa è senza alcun dubbio il migliore dei biancorossi e non solo per le 5 carambole tirate giù ma per l’intensità che ci mette. In attacco fa il suo dovere portando punti alla causa.

Saccaggi 5: non una grande serata tanto che Brienza lo tiene in campo solo per 9 minuti.

Del Chiaro sv: sta in campo solo 5 minuti.

Brienza 6,5: dopo un primo tempo decisamente in affanno in cui Pistoia è andata sotto pesantemente, Brienza ha deciso di cambiare faccia alla squadra andando con un quintetto di piccoli per provare ad aprire la difesa di Brescia. Il tecnico biancorosso può lavorare su alcune buone indicazioni che, nonostante il risultato, ci sono state.

