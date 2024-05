Le parole del mister. Bisoli a ’Gialli di Sera’: "Con i Rivetti c’è feeling». Coppa Italia, Como o Napoli

Prima ospitata in una trasmissione modenese per Pier Paolo Bisoli, che è intervenuto ieri a ’Gialli di Sera’ su Trc. Il tecnico di Porretta ha intanto subito dato una anticipazione sulle date sia del raduno che del ritiro del suo Modena. La squadra si troverà l’11 luglio in città, ed il 14 partirà alla volta di Fanano. Il mister, come sempre spigliato e con la consueta dose di simpatia, ha parlato dei propositi per la prossima stagione. "Credo che la cosa più giusta sia il creare un’identità. C’è già sia con il diesse che la famiglia Rivetti un buon feeling". Sul rapporto con i giocatori: "I giocatori sono con me come figli, ma da loro esigo il massimo. Chiedo loro tanto, ma allo stesso tempo sono scomodo perchè li difendo contro tutto e tutti". Da casa un messaggio gli dà, come consiglio di mercato, l’ingaggio del figlio Dimitri, ora al Brescia. "Io non avrei problemi ad allenarlo, però voglio lasciarlo tranquillo. Una volta ci fu la possibilità, ma io dissi di no". Il carattere sanguigno lo ha fatto ‘odiare’ qualche volta dalle tifoserie avversarie: "Quando sei odiato vuol dire che sei temuto. Sono stato un fiero avversario del Modena, ma ora sono qui e darò tutto. Quando mi hanno contattato? Dopo la gara persa contro il Catanzaro. Santoro va tenuto – le parole di Bisoli –. IL ko nel derby? Colpa mia, ho sbagliato dei cambi perché ancora non conoscevo bene i giocatori".

Coppa Italia. Ieri ha cominciato a circolare un’ipotesi di tabellone. Il Modena nel primo turno dovrebbe affrontare il Como o il Napoli tra il 10 e il14 agosto.

Alessandro Bedoni