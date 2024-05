"Leonardo Fabbri si avvicina al record mondiale di pesistica mentre Roma si prepara per gli Europei di atletica" Il pesista Leonardo Fabbri si avvicina al record mondiale di Alessandro Andrei a Modena, mentre a Roma si preparano gli Europei di atletica con Fiona May come Ambassador. Fabbri ha lanciato a 22,88, diventando il settimo al mondo e terzo in Europa.