Leonardo Menichini celebra la salvezza del Pontedera in Serie C

Il successo che vale la salvezza aritmetica è l’occasione per Leonardo Menichini per fare il bilancio della stagione e il giro dei ringraziamenti. "Abbiamo fatto un bel percorso – attacca l’allenatore del Pontedera - mi sembra 37 punti in 27 partite sotto la mia gestione e anche giocando un buon calcio. Non dimentico che dopo la sconfitta con la Pianese ho detto che non eravamo morti e che dopo la sconfitta di Lucca c’è stata una piccola contestazione, dettata dall’amore per questa maglia. Ripeto che non è scontato che il Pontedera debba rimanere così tanti anni in Serie C, quindi esserci riuscito è un motivo di orgoglio". "Per questo – riprende il tecnico - devo ringraziare i giocatori, che sono i protagonisti di questo percorso, che non hanno mollato mai anche nei momenti difficili. Ci siamo rimboccati le maniche e siamo sempre ripartiti, e questa compattezza avuta in campo e fuori ha portato a questo risultato. Poi ringrazio i tifosi, che vorremmo più numerosi, ma che sono passionali e ci lasciano lavorare bene, la società, che ha fatto tutto il possibile per rimanere in questa categoria, i direttori Zocchi e Ducci, insieme ai quali abbiamo rinforzato la squadra a gennaio, lo staff tecnico, fatto di ragazzi seri e lavoratori di grande qualità e lo staff medico, di cui si parla poco ma dove ognuno ha lavorato al meglio". E ancora: "Ringrazio i magazzinieri, Giovanni e Michele, che non ci fanno mancare nulla, il circolo Oltrera, dove ci fanno sentire a nostro agio, e a chi ci lavora, i particolare Cristina e Paolo"". Sul fronte Lucchese invece Giorgio Gorgone continua a vivere il dramma societario: "E’ stata una settimana dove di calcio abbiamo fatto molto poco, anche se a Pontedera potevamo perdere comunque. Ho visto una squadra senza energia, scarica in tutti i sensi. Ora è bene decidere cosa è giusto fare, perché diventa complicato andare in campo così. Martedì decidiamo se fermarci o andare avanti".

Stefano Lemmi