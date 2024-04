L’EVENTO A RIMINI. Le gare dal 24 aprile. Una sorpresa per i lettori

La macchina organizzativa degli Europei di ginnastica artistica maschile (36ª edizione dal 24 al 28 aprile) e femminile (35ª, dal 2 al 5 maggio) è ormai lanciata, e per i nostri lettori è prevista una sorpresa che sarà svelata nei prossimi giorni su queste colonne.

La doppia kermesse si svolgerà nei padiglioni della Fiera di Rimini ed è inserita nell’ampio cartellone di eventi promossi dalla Regione Emilia-Romagna, che con la Federginnastica ha varato un piano triennale partito nel 2022.

A disposizione dell’evento ci sarà una superficie di oltre 32.000 metri quadrati per atleti e pubblico, con oltre 300 volontari impegnati. Già venduti oltre 4.000 biglietti, ma ci sono ancora posti a disposizione. A Rimini arriveranno per il grande evento oltre 300 atleti in rappresentanza di circa 35 nazioni. I biglietti sono sono acquistabili sul circuito Vivaticket, previsti sconti per i tesserati FGI ed Enti di promozione sportiva.