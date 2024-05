L’evento. Padel e beneficenza a Tolcinasco. Trionfo di Amoruso e Zenoni

Quella che si pensava essere solo una semplice mania, ovvero quella del padel, persiste ed è ormai, a tutti gli effetti, passione e uno sport che in primis ha conquistato ex sportivi ed ex calciatori. Un modo, come successo al Padel Club di Tolcinasco, per fare pure del bene. È andata infatti in scena, nel weekend, la seconda tappa di LGS Padel Tour, evento, a scopo benefico, promosso dall’agenzia di marketing e comunicazione sportiva LGS SportLab. Si sono sfidate sei coppie composte da ex calciatori, ovvero Alessandro Budel, Maurizio Ganz, Nicola Amoruso, Cristian Zenoni, ma anche da ex del mondo del basket e del volley, Alberto Cisolla, Cristian Savani, Claudio Galli, Pasquale Gravina, Stefano Mancinelli, Jacopo Giachetti e Gennaro Sorrentino. A vincere sono stati Amoruso e Zenoni che hanno deciso di devolvere il montepremi all’Associazione Football For Ukraine, sostenuta dall’attuale Presidente della Federcalcio ucraina, Andriy Shevchenko. Sul secondo gradino del podio sono arrivati gli ex cestisti Stefano Mancinelli e Nicola Riguzzi e terzi Alessandro Budel e Maurizio Ganz. "È bello vedere riuniti tanti sportivi con esperienze e percorsi diversi, che condividono una comune passione e sono sempre pronti a sostenere uno scopo benefico", ha dichiarato Lorenza Guerra Seràgnoli, Presidente di LGS.Giuliana Lorenzo