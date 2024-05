L’ex Alvini. "Alla Cremonese in A non avrei potuto dire no»

L’ex allenatore del Perugia, Massimiliano Alvini, dopo le delusioni di Cremona e La Spezia, aspetta una occasione per il rilancio. Senza rimpianti per le scelte compiute. Neppure per aver lasciato Perugia per Cremona. "Devo dire la verità – spiega Alvini a pianetaserieb – quando ti arriva una possibilità come la Cremonese e vieni da un percorso lungo di 24 anni, e c’è l’opportunità per te di andare in Serie A, la prendi in considerazione. Io ancora oggi, alla luce della forza di quella società (Giacchetta con cui ho lavorato ad Albinoleffe, il direttore Braida, Armenia, il cavalier Arvedi), reputo quella scelta sicuramente positiva. Ce la giocammo con tutte". E aggiunge: "A me piace lavorare in un contesto univoco dove si può far bene e creare armonia. Non mi interessa il blasone. Allenare Perugia, Reggiana e Spezia con piazze che ti trascinano è stato davvero importante. La simbiosi tra squadra, società e città è fondamentale".