Libertas, missione compiuta. Under 18 alle finali tricolori

L’obiettivo di staccare il pass per le finali nazionali è stato raggiunto. E poco importa se la finalissima regionale del campionato di volley Under 18 femminile, disputata mercoledì al Ginnasio sportivo di viale della Libertà, ha visto la Libertas Forlì/Mosaico Ravenna soccombere alla corazzata Moma Anderlini Modena 0-3 (20-25, 18-25, 23-25).

Alle ragazze di casa – i migliori talenti dei due club romagnoli guidati da Biagio Marone, tecnico anche della Libertas Bleu Line di serie B1 – è bastato superare agevolmente (3-0: 25-14, 26-24, 25-12) in semifinale la Fossati Vap Piacenza per avere la certezza di accedere alla fase nazionale di categoria, dal 14 al 19 maggio in Puglia. Le neo campionesse avevano battuto invece 3-1 la Vtb Progresso Aredici Bologna.

"La partita contro Piacenza è stata approcciata bene – ha dichiarato soddisfatto coach Marone –, avevamo preparato alcune soluzioni che le ragazze sono state brave ad applicare. Hanno giocato con intensità, mantenendo sempre alta la pressione sia in battuta che a muro, volevano la vittoria e la vittoria è arrivata". Quanto alla finalissima contro Modena, il tecnico bolognese ha aggiunto: "Sapevamo che contro l’Anderlini sarebbe stata più dura e avevamo messo in preventivo di incontrare delle difficoltà, tuttavia la squadra ha giocato bene costringendo Modena a ricorrere a tutte le armi di cui disponeva per vincere. Complimenti a loro, ma anche alle nostre ragazze che hanno ben figurato".

La final four regionale del campionato Under 18 femminile ha richiamato a Forlì oltre mille persone. "Siamo contenti della riuscita dell’evento e ancor di più per il passaggio alle finali nazionali", ha chiosato Riccardo Molinari, vicepresidente della Libertas.

Marco Lombardi