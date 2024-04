L’iniziativa. A giugno il raduno mondiale del tifo giallorosso. Grazie all’impegno del Roma Club Città di Pistoia

Una piacevole iniziativa animerà la nostra città nel prossimo mese di giugno è sarà a tinte…giallorosse. Grazie all’impegno portato avanti per mesi dal "Roma Club Città di Pistoia", proprio a queste latitudini ci sarà il raduno mondiale dei club affiliati alla società capitolina: una tre giorni, dal 14 al 16 giugno, utile a portare in città centinaia di appassionati giallorossi. L’evento è stato presentato ufficialmente nei giorni scorsi al circolo ricreativo di Pontelungo che è la sede operativa del club pistoiese, con la presenza del presidente Luca Parra, del suo vice Nello Galigani, del direttivo al completo e con la partecipazione anche dell’assessore al turismo ed alla promozione sportiva, Alessandro Sabella.

"Grazie al grande lavoro svolto, alla passione, all’amore verso i colori giallorossi ed alle tante iniziative di solidarietà svolte nel territorio toscano, come in occasione dell’alluvione dello scorso novembre – afferma Parra – il nostro club è stato scelto per organizzare il raduno: ad oggi possiamo dire che hanno dato già la loro adesione numerosi club nazionali ed internazionali. Sarà una grande occasione per promuovere l’amicizia tra gli stessi e condividere la cultura romanista ma, soprattutto, per far conoscere ai numerosi partecipanti, le bellezze della città di Pistoia e le sue arti culinarie grazie anche al supporto, ed importante collaborazione, delle autorità cittadine e degli imprenditori pistoiesi".

Ci sono ancora alcuni aspetti da mettere a punto ma il programma è quasi definitivo: il 14 giugno ci sarà l’arrivo dei partecipanti con visita della sede ed accoglienza degli ospiti, con sistemazione e cena a tema alla trattoria Tini. Il giorno dopo visita guidata ai vivai, alle terme di Montecatini ed alla mostra dedicata alle maglie storiche dell’As Roma è chiusura in centro storico mentre, nel pomeriggio, ci sarà un momento di condivisione dei club con le istituzioni pistoiesi in sala Maggiore e, la sera, lo spettacolo in piazza della Resistenza dal titolo "Ago Nel cuore" dedicato all’indimenticato capitano giallorosso Agostino Di Bartolomei. Chiusura la domenica con altre iniziative da mettere a punto per poi dare l’arrivederci all’edizione 2025.

S.M.