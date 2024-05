L’intervista al vice coach. Barsotti afono, Marchini carica: "Torneremo qua»

Si gioca in orario serale, i raggi del sole non filtrano dalle vetrate del PalaColombo e il parquet è illuminato soltanto dalla fredda luce artificiale. Non fosse per questi particolari penseremmo di assistere alla replica di gara-1 tanta è la somiglianza fra i primi due capitoli della serie di semifinale fra la Tecnoswitch Ruvo di Puglia e la Fabo Herons Montecatini. Prima che nello score conclusivo, praticamente identico, nell’andamento: l’avvio di gara-2 è tutto dei pugliesi, ma gli "aironi" rimontano nei quindici minuti centrali del match e da -9 si portano sul +15 in avvio di terzo periodo. Poi, esattamente come in gara-1, ecco il ritorno prepotente della Tecnoswitch, agevolato dai tanti viaggi in lunetta gentilmente concessi dai giocatori di Barsotti e completato dai canestri di puro talento di Jackson e Ghersetti.

Adesso la situazione si fa pesante per gli "aironi", ma nonostante lo svantaggio di due gare nell’ambiente rossoblù si respira ancora un certo ottimismo: "C’è grande rammarico per il risultato finale, però la partita di oggi ha fatto vedere che abbiamo tutte le carte in regola per tornare qui in gara-5 – assicura coach Giampaolo Marchini, che davanti ai taccuini sostituisce un Barsotti (nella foto) completamente afono – Al di là dei nostri errori, che sono stati parecchi soprattutto per quanto riguarda le palle perse, Ruvo ha segnato canestri veramente difficili. Avevamo impostato la partita sugli stessi binari di gara-1 ed eravamo riusciti a prenderci un vantaggio importante, ora ci aspetta una gara-3 da giocare alla morte davanti al nostro pubblico. Sono convinto che al Palaterme possiamo fare una grande partita e allungare la serie, ci giocheremo il tutto per tutto". Con magari un Carpanzano in più, assente nella trasferta in terra barese per un’influenza e che conta di recuperare per la partita che in casa Herons potrebbe valere una stagione.

Filippo Palazzoni