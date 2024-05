L’intervista. Della Rosa avverte i compagni: "Vietati altri passaggi a vuoto»

Pistoia ha avuto un primo assaggio di ciò che sono i playoff e di come vanno giocati. I biancorossi sono rimasti sorpresi dalla partenza forte di Brescia che non ha messo tempo in mezzo ma ha subito indirizzato la gara sui binari a lei più congeniali e soprattutto non togliendo neppure per un attimo il piede dall’acceleratore. L’Estra, di contro, non ha avuto l’approccio giusto quello che ci vuole nelle gare di playoff dove pronti, via si gioca subito al massimo. "Sapevamo che loro sono una squadra molto fisica ed aggressiva ma abbiamo approcciato male la partita tenendo conto che siamo nei playoff dove l’intensità è completamente diversa – ammette il capitano biancorosso Gianluca Della Rosa –. Non eravamo pronti ed infatti siamo andati all’intervallo sotto di 20 punti poi ci siamo chiariti le idee e abbiamo rimontato ed anche avuto per cinque volte il tiro per andare in vantaggio ma non ci siamo riusciti". Pistoia nel secondo tempo ha saputo reagire cambiando di fatto l’inerzia della partita con una rimonta pazzesca che ha portato la squadra di Brienza ad impattare la gara nell’ultimo quarto.

Un segnale senza alcun dubbio positivo sul quale Pistoia deve lavorare in vista della partita di questa sera. Ripartire dalla difesa solida e aggressiva che ha sempre contraddistinto la squadra e giocare la partita perfetta in attacco, solo così i biancorossi potranno avere una chance di impattare la serie. E’ facile a dirsi meno facile a farsi perché Brescia ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo che si è prefissata. "La reazione c’è stata – dice il cap –, una reazione di squadra: siamo pienamente dentro la serie e faremo di tutto per provare a portare a casa gara-due. Non sarà facile perché loro sono una squadra tosta e veramente forte, hanno tantissimi punti in attacco, tantissime soluzioni e in difesa sono molto aggressivi e dovremo essere bravi ad attaccare i nostri vantaggi e sbagliare il meno possibile".

Maurizio Innocenti