L’intervista. Emozioni, lacrime e applausi: "Il gruppo è stato la nostra forza»

Gianluca Della Rosa, Lorenzo Saccaggi, Carl Wheatle, Angelo Del Chiaro abbracciati al centro del campo. Il nucleo storico, gli irriducibili, quelli che Pistoia ce l’hanno nel sangue, quelli che hanno dato tutto e di più per questa società e per questa città. "In quell’abbraccio c’è tutto – dice il capitano Gianluca Della Rosa - la rinascita dopo l’auto retrocessione con un’annata al di sotto delle aspettative ma poi sono arrivate stagioni fantastiche aprendo un cerchio che si è chiuso in gara 3 nel modo migliore. L’emozione è tanta e per noi quell’abbraccio ha una valore particolare perché ci siamo sempre stati, ci abbiamo sempre messo la faccia. C’è da ringraziare tutto specialmente i miei compagni del gruppo degli italiani perché abbiamo condiviso tanto ed è sempre bello farlo con persone che reputi amici".

Della Rosa è visibilmente emozionato, gli occhi sono lucidi e qualche lacrima viene fuori. Il capitano biancorosso è stato richiamato in campo più volte per prendersi il saluto dei tifosi e con lui tutta la squadra.

"Sono molto emozionato è un sogno aver giocato una serie play off in serie A e poter dire di provare a vincere lo scudetto era clamoroso – afferma Della Rosa - Siamo partiti come ultima ruota del carro, ultimi schiantati, non si vinceva una partita, ricordo le prime polemiche riguardo noi italiani che non potevamo stare in campo che non avevamo la panchina, che facevamo fatica, che così non si poteva andare avanti e invece grazie alla forza del gruppo e dell’allenatore e della società e voglio ribadire che la forza del Pistoia Basket è che viviamo in un ambiente familiare dove tutti abbiamo fiducia nei nostri compagni dal presidente allo staff, una forza in più che c’è sempre stata a Pistoia. Quest’anno abbiamo dimostrato che con il gruppo si possono raggiungere obiettivi che nessuno credeva".

La sensazione è proprio quella di qualcosa che si è chiuso e di essere di fronte ad un futuro ancora tutto da scrivere perché al momento non c’è nemmeno una traccia di ciò che potrà essere.

"Con i cambiamenti bisogna vedere – prosegue Della Rosa – e qui si tratta di uno non di poco conto, bello, positivo, da tifoso non avrei mai pensato che degli americani rilevassero la società, dc Si parla di chiusura del cerchio perché dall’arrivo di Nicola tre anni al primo allenamento il discorso fu voglio andare in serie A, ci siamo andati, primo discorso di quest’anno voglio salvarmi e andare ai play off e lo abbiamo fatto. Penso sia una chiusura di enorme spessore con tutti i riconoscimenti da parte della Lega".

Maurizio Innocenti