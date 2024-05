L’Italia non ci sta: rimonta d’orgoglio. Ma Piazza di Siena parla tedesco

Che dire di un’Italia così, che prima ti fa soffrire e poi saltare di gioia sulla tribuna, nonostante il risultato finale ormai compromesso. Veniamo dal secondo posto dell’anno scorso quando in barrage gli azzurri misero alle corde gli irlandesi, poi vincitori e noi secondi. Ieri invece Piazza di Siena vedere nella prima manche che nessun dei nostri riusciva a portare a casa il netto è stata dura. Prima di tutto per gli azzurri stessi, in una squadra con tutti i cavalli debuttanti in una Coppa ’cinque stelle’ come questa targata Intesa Sanpaolo, seppure con tre cavalieri esperti – De Luca, Camilli e la Martinengo – e il 21enne Casadei, debuttante qui a Piazza di Siena e talento da vendere. Così dura, dicevamo, che a quel punto dev’essere scattato in petto a tutti, compreso il cittì Porro, un bel "…non ci sto!..." perché su questo mitico campo ostacolil’aspetto emotivo gioca una parte determinante.

Ed è ciò che per gli italiani rende questo evento diverso da tutti gli altri al mondo. Così i nostri binomi nella seconda manche sono stati formidabili, strepitosi: tre netti e un quarto, De Luca, con un errore banale, forse un po’ di stanchezza del cavallo. Dal campo sono usciti tra gli applausi del pubblico e questo dice più di qualsiasi commento. Morale, l’8° posto su 10 è pesante, ma bisogna leggere tra le righe: cavalli al primo impegno a questo livello hanno dimostrato di avere le qualità necessarie e un buon margine di crescita tecnica. Che poi è la strategia di Porro: se "scuderia Italia" ha pochi cavalli top, allora lavoriamo su quelli giovani e facciamoli crescere.

Nel dettaglio: De Luca-Cappuccino 4/4, Casadei-Marbella du Chabli 8/0, Camilli-Chaccos Gilrstar 8/0, Martinengo-Delta de L’Isle 12/0. La Coppa è stata vinta dalla formidabile Germania (0/0), davanti all’Irlanda (4/0) e al Belgio (4/4). A seguire Usa (0/8), Messico (4/4), Austria (12/8), Svezia (4/16), Italia (20/0), Australia (8/24) e Emirati Arabi Uniti (20/20). In mattinata Gaudiano (Jaja) aveva vinto il Premio Telepass, categoria "145" con Joker. Oggi tre gare, una "145" a tempo, poi Trofeo Loro Piana e Sei Barriere. In Tv: ore 14.00/15.15 Rai Sport: Diretta Trofeo Loro Piana, e sintesi della stessa gara su ore Rai 2 ore 19.00/19.40.