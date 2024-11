L’Italia vuole il gran finale. Scatta l’ora del Longines Gp

Due fuoriclasse belgi e uno francese sul podio della prima gara di ieri, a Jumping Verona, tappa delle Longines Fei World Cup, lega Europa Ovest. Nella categoria presenta da Ego 7 (a tempo, h. 1,45 m) la vittoria è andata a Olivier Philippaerts (Kwik Twet) davanti a Jerome Guery (Hoselinde) e a Simon Delestre (Jiamo Vdl). Per trovare un azzurro bisogna scendere al 16esimo posto della classifica, dove si è piazzato il giovane Giacomo Casadei (Olivia Vls) davanti ad Andrea Calabro (Cornnan). Forse paghi della strepitosa tripletta del giorno precedente gli azzurri hanno rallentato il ritmo. La successiva prova a barrage presented by Crivelli (h. 1,55 m) è stata vinta dal brasiliano Zanotelli (Gb Diamantina), davanti al danese Schou (Billy Matador) e allo svedese Fredricson (Alcapone des Carmille), unici tre con doppio zero, classificati sul tempo. Quarto Gaudiano-Nikolaj de Music (0/4), 11° Guido Grimaldi-Gentleman (4/16), ritirato De Luca-Violino il Palazzetto (0/rit).

C’è da scommettere che oggi i nostri suoneranno un’altra musica e punteranno al bersaglio grosso, il Longines GP che assegnerà i punti per la classifica generale del circuito. Ma non solo Jumping Verona, ieri: nell’Arena Fise, dove si svolgono le gare nazionali, un premio speciale è stato assegnato dalla Fise ai children azzurri (dai 12 ai 14 anni) che in estate hanno conquistato la storica medaglia di bronzo, agli Europei di Opglabbeek: Matteo Borghesi e Giada Guida, entrambi allievi di Italo Cirocchi e Norma Paoli al centro ippico Dressage Life di Usmate Velate, Monza, indi Matilde Manzato (Fine Boy) che si allena in Germania e ha per istruttrice la madre Asia Goentze, nonché Vittoria Volpi (Dorotea di Fontabeti), figlia dell’allevatore Riccardo Volpi.

E subito dopo, a sorpresa, il presidente Fise, Marco Di Paola, ha presentato la nuova divisa che le Nazionali di tutte le discipline equestri indosseranno dal 2025: una elegante giacca azzurra (nome tecnico blu Savoia) "tailored by Equestro" con lo scudetto tricolore sul petto, che manderà in pensione dopo un secolo di glorie la giacca rossa col bavero verde bordato di bianco. Ora i cavalieri italiani vestono come gli atleti degli altri sport azzurri.

Oggi le gare di Coppa sono due, la prima a punti con Jocker (h.1,45 m) e il Longines GP (a barrage, h. 1,60 m) che assegna i punti per la classifica generale del circuito. In televisione: Longines GP presented By Kask: diretta Rai Sport ore 14.30-16.30, su EquTv differita mercoledì 13 ore 21, tutte le gare in streaming sul sito www.fieracavalli.it/it/jumping-verona.