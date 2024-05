Luca Marini, la sfida in Honda: tra delusioni e speranze, la determinazione non vacilla

Luca Marini soffre ma non molla. L’avventura in Honda si sta rivelando più traumatica del previsto e l’ultimo posto a Le Mans apre una crisi che potrebbe avere ripercussioni.

Il pilota, fratello di Valentino Rossi, però non molla. Anzi, nonostante le delusioni messe in fila in questo Mondiale, guarda avanti. "Non vedo l’ora di andare al Mugello per il test ma sono sicuro che potremo già trovare qualcosa e portarlo a Barcellona".