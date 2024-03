L’ultima giornata. L’Irlanda con la Scozia va a caccia del bis Oggi si giocano le ultime due partite del Sei Nazioni: Irlanda vs Scozia alle 17,45 e Francia vs Inghilterra alle 21. La classifica attuale vede l'Irlanda in testa con 16 punti, seguita dall'Inghilterra con 12. In totale, l'Inghilterra ha vinto il torneo 7 volte, seguita da Francia e Galles con 6 vittorie ciascuno, e l'Irlanda campione in carica con 5 vittorie.