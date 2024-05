L’ultimo atto. Tre a zero al Matex nella finale inedita

Il Badminton Club Milano ha conquistato il suo quarantesimo scudetto grazie alla vittoria in una finale inedita, quella contro il Matex MaraBadminton, nell’ultimo atto disputato al PalaBadminton di Milano. Tre a zero il risultato. Ad aprire le danze il successo di Martina Corsini ed Emma Piccinin in due set (21-15; 21-19) sulla coppia formata da Margareta Norrman e Gianna Stiglich. Quindi il trionfo, sofferto, del doppio maschile con Fabio Caponio e Julien Maio che hanno sconfitto Matteo Massetti e Andreas Nielse dopo aver perso il primo set e aver ribaltato la situazione fino al conclusivo 19-21; 21-18; 21-16. L’ultima sfida è stata quella tra Emma Piccinin e Gianna Stiglich. La stella della formazione milanese ha vinto agevolmente il primo parziale per 21-10 e ha poi chiuso la pratica ai vantaggi nel secondo con il 22-20 che ha sancito vittoria nella sfida singola e nel campionato. Terzi i campioni uscenti dell’SSV Bozen, 3-2 all’ASV Mals nel derby altoatesino.

M.T.