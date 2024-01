Manager sportivi: i più bravi vengono da basket, volley e tennis

Roma, 16 gennaio 2024 – Tra famosi e bravi passa una discreta differenza, probabilmente la stessa che passa tra il calcio e gli altri sport in termini di visibilità pubblica. Eppure tra le pieghe della ricerca Sponsor Value, curata da StageUp e Ipsos, si annida una sorpresa che in realtà riflette fedelmente, a pensarci bene, la divisione anche sul piano dell’immagine pubblica tra il pallone che rotola, con tutte le sue storture, e gli altri sport che gli italiani seguono con attenzione. La ricerca, condotta tra chi è interessato allo sport con un campione di riferimento della popolazione italiana compresa tra 14 e 64 anni, ogni anno a partire dal 2001 tiene in considerazione alcuni parametri: “il seguito, l’attitudine mediatica, l’immagine, il ritorno degli sponsor e i bacini di tifo dei principali eventi sportivi italiani e internazionali”.

Bene, i dirigenti più famosi nel 2023 sono ancora quelli del calcio, senza grandi variazioni rispetto al 2022: primo Aurelio De Laurentiis conosciuto dal 61,6% degli interessati (era il 60% nel 2022), davanti ad Adriano Galliani (57,5%), Claudio Lotito (46,8%, in calo), al presidente del Coni Giovanni Malagò (44,4%) e poi l’ad dell’Inter Beppe Marotta (41,4%).

Ma nella classifica dei più graditi al pubblico le cose cambiano in modo radicale: il dirigente più stimato è, per la prima volta, il presidente della Lega Basket Umberto Gandini, al quale hanno dato un giudizio positivo (da 6 in su) il 67,3% degli interpellati. Al secondo posto Massimo Righi (Presidente Lega Pallavolo Serie A) con un indice di gradimento del 61,9%, davanti al presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi con il 61,8% (54,3% nel 2022). Seguono il presidente della Federnuoto Paolo Barelli, Beppe Marotta, Stefano Domenicali e Antonio Percassi.

Secondo Giovanni Palazzi, presidente di StageUp, i dati “riaffermano ancora una volta il calcio come palcoscenico senza eguali per la notorietà dei manager ma, al tempo stesso, la difficoltà ad affermare, nella mente degli interessati, nuovi protagonisti. I dati sul gradimento, all’opposto, evidenziano grande dinamicità, mettendo in luce dirigenti non calcistici che, pur godendo di una minore notorietà sul largo pubblico, vengono valutati dagli appassionati come competenti e capaci di un lavoro efficace oltre che di qualità”.