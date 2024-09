TORRE DEL LAGO

Ben 3700 euro raccolti da donare all’associazione Team Deri, che si dedica alla realizzazione dei piccoli sogni dei malati di SLA. Poi tanta musica, ballo e sport. Un collante perfetto da amalgamare all’aspetto più importante di tutti: quello della solidarietà, che è stata la vera protagonista della 2° edizione de ‘Un calcio alla Sla-Memorial Rossella Poletti’. L’evento tenutosi ieri allo stadio Ferracci di Torre del Lago si è caratterizzato per essere una vera e propria maratona di solidarietà. Tantissime le associazioni partecipanti e che hanno allietato i tanti presenti dalle 9 alle 19. "Siamo estremamente soddisfatti della giornata – sottolinea Aurelio Bresciani che assieme al fratello Leonardo ha ideato l’iniziativa, in ricordo della madre Rossella venuta a mancare proprio a causa della Sla – e siamo già proiettati verso la 3° edizione".

Aurelio e Leonardo, che hanno potuto contare sulla collaborazione di AISLA (Associazione italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) e di “In gioco per la solidarietà Onlus“, hanno presentato al pubblico il dottor Gabriele Mora, lumimare nella ricerca, che ha ribadito come "sia fondamentale fare ricerca per trovare il modo di sconfiggere questa tremenda malattia neurodegenerativa che ogni anno colpisce un numero sempre più elevato di persone". La lunghissima giornata, patrocinata dal Comune di Viareggio, è andata in diretta tv dalle 15 su 50 Canale ed è stata presentata da Loris Marchi. Giornata aperta sulle note musicali della Banda Pardini per poi lasciare spazio alle scuole di danza coordinate dalla Momo Dance con Mariangela Ghilarducci e Agnese Biffoli. A seguire l’esibizione degli arcieri coordinati dall’associazione Kentron Dard e la musica di Marco Del Nero. Avvincente anche il torneo di calcio a 11 con ben sei squadre al via: Tigers, Real Varignano, Versilia Football Hospital, Atletico Pisa, Tau Boys e Amici di Mamma, questi ultimi vincitori della kermesse. A chiudere la festa la musica della Rooftop Band.

Sergio Iacopetti