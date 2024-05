Marcell Jacobs pronto a sfidare la concorrenza a Ostrava: obiettivo nove secondi

Dieci è un numero ricorrente nella stagione del campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs. A dieci giorni dall’ultima uscita stagionale e sempre a dieci giorni dalla prova dell’Europeo di Roma, l’azzurro torna in gara oggi con la speranza di abbassare il season best e scendere sui nove secondi. In Repubblica Ceca, a Ostrava, insieme a altri sette compagni di Nazionale, scende in pista al Golden Spike, meeting gold del Continental Tour. Il 18 maggio, a Roma ha fermato il cronometro a 10.07. Ci si aspetta di più a poco tempo da Parigi 2014. A Ostrava potrebbe stimolarlo la concorrenza: su tutti il britannico Jeremiah Azu, primo a infrangere la barriera dei 10 secondi n Europa quest’anno (9.97), il compagno d’allenamento Andre De Grasse e l’altro inglese Reece Prescod. Dopo questa terza uscita stagionale avrà, inoltre, un ulteriore test con la gara di Diamond League del 30 maggio con Fred Kerley. Oltre Jacobs, attesa in Repubblica Ceca per Leonardo Fabbri, forse l’azzurro più in forma del momento e Zaynab Dosso, fresca nelo primatista italiana dei 100 metri (11.02 a Savona). Da segnalare il rientro in gara, nei 400 ostacoli, di Alessando Sibilio a nove mesi dai Mondiali di Budapest, sua ultima uscita. Tra gli altri, sempre sulla stessa distanza Giacomo Bertoncelli e al femminile Linda Olivieri. Infine, nei 1500 metri è iscritto Federico Riva e nei 100 ostacoli Elisa Di Lazzaro.

Giuliana Lorenzo