Martinenghi è una rana d’argento. Pilato delusa, Setterosa rimandato

D’argento e di rabbia, di sogni e di momentanee delusioni: è un menù agrodolce quello del lunedì al mondiale di nuoto.

Partiamo dal piatto prelibato, dalla notizie migliore: Nicolò Martinenghi ha vinto la medaglia d’argento nei 100 rana ai mondiali di Doha, alle spalle dell’americano Nic Fink, che ha chiuso in 58”57, 27 centesimi meno dell’italiano che ha preceduto il campionissimo britannico Adam Peaty.

Per il ragazzo lombardo è un tris personale nei mondiali: "Prima della gara ho pensato che sarebbe stato bello prendere la terza medaglia di fila in tre mondiali diversi. È stata una gara molto strana, molto nervosa. Io sapevo di valere questo tempo, magari qualche decimo in meno. Ero qua per guadagnare la qualificazione olimpica con questo tempo e ci sono riuscito in semifinale. Magari potevo anche vincerla, ma va bene così. Mi aspettano sei mesi di allenamenti per arrivare all`Olimpiade al top".

Amaro invece è il sapore del cloro per Benedetta Pilato (prima delle escluse in 1’06”70) e Arianna Castiglioni, che hanno fallito l’accesso alla finale nonostante Ruta Meilutyte fosse uscita addirittura in batteria. "Ci ho provato ma non ne avevo proprio più, mi sono mancati gli ultimi 15 metri", ha detto la giovane pugliese, che ha ammesso il grande rimpianto: "A parte la prima (la cinese Qianting Tang, ndr) gli altri tempi li ho nuotati milioni di volte, era fattibile". Fuori nei 100 dorso e ancora senza pass olimpico Michele Lamberti e Francesca Pasquino, almeno la mattinata di Doha era stata carica di promesse perché nei 1500 stile libero, la cui finale è in programma oggi, Simona Quadarella ha concluso con il miglior tempo in 16’02”96, con grande vantaggio su tutte le avversarie. "Quello che cerco è il tempo per le Olimpiadi, che ancora non ho, e un paio medaglie se ci riusciamo".

Nella pallanuoto il Settebello qualificato per Parigi che oggi torna in vasca contro la Grecia nei quarti, ieri proprio le elleniche sono state molto indigeste per il nostro Setterosa che ha mancato il pass per i Giochi al primo tentativo. Battuto dalla Grecia 12-14, il gruppo di Silipo è ancora in corsa per il pass olimpico, anche se esce dal podio che aveva occupato sul terzo gradino nell’ultimo mondiale. La prima semifinale per il quinto posto si giocherà domani alle 12.30 contro le campionesse in carica dell’Olanda che hanno perso contro l’Ungheria ai rigori. Il Setterosa cerca il pass ma deve guardarsi soprattutto dal Canada, la vera rivale per l’accesso ai Giochi.