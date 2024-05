Massese Duello tra bomber. A Perignano in palio il titolo

Ha ben poco da chiedere la Massese a un’ultima giornata di campionato che la vede ormai matematicamente fuori dai playoff. La trasferta di domani a Perignano sarà una di quelle classiche gare di fine campionato con nulla in palio visto che la Fratres ha centrato l’obiettivo salvezza con un turno d’anticipo. Se proprio vogliamo trovare un motivo di contesa tra le due squadre c’è il platonico, a questo punto, miglior piazzamento in classifica da conseguire. In caso di vittoria, infatti, il Perignano supererebbe la Massese rispetto all’attuale già desolante decimo posto.

Purtroppo la società apuana si sta assuefacendo fin troppo a una categoria che storicamente non le appartiene e nella quale inizialmente doveva restare solo di passaggio. Negli anni, invece, si stanno ripetendo momenti anche di brivido con ruolini di marcia pericolosamente vicini alla zona retrocessione. Resta da capire se domenica il tecnico Davide Del Nero effettuerà un po’ di turn over, dando una sorta di premio a qualche ragazzo che ha avuto meno spazio in stagione, o se punterà su quella che ritiene la formazione tipo. Se l’obiettivo di squadra è sfumato ne rimane uno personale importante per Michael Buffa che è ancora in lizza per la conquista del titolo di capocannoniere del girone. In questo senso a Perignano ci sarà una sfida nella sfida tra bomber perché tra il top scorer Lorenzo Sciapi e il centravanti massese “balla“ un solo gol di differenza (20 contro 19). Vedremo chi la spunterà.

Gianluca Bondielli