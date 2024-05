Massese Finale orribile. Squadra priva di stimoli

E’ stato un finale di stagione poco dignitoso per la Massese che col 4 a 0 subito domenica a Perignano ha perso la sua terza partita consecutiva. Le sconfitte salgono a 6 se si allarga lo sguardo alle ultime 7 gare. Un vero e proprio tracollo che riesce difficile spiegare solo riferendosi a problemi di gambe o di testa dei giocatori ma che chiama in causa inevitabilmente anche la componente tecnica e societaria. La Massese conclude il campionato u11ª su 16 squadre con 40 punti all’attivo dove spiccano maggiormente il numero di gare perse (12) rispetto a quelle vinte (11).

"Quest’ultima era una partita senza significato, la classica di fine stagione – ha commentato il tecnico Davide Del Nero – ma perderla così non fa certo piacere. Quattro gol sono pesanti. Poteva finire diversamente e potevamo uscire dal campo con un po’ più di dignità. In ogni caso questi giocatori per tutte le difficoltà che ci sono state durante l’annata posso solo ringraziarli. Ho avuto uno spogliatoio e dei ragazzi eccezionali. Peccato perché i propositi erano ben altri. Fino a Livorno eravamo tra i candidati a giocarci un posto nell’élite. Ci sono state tante cose, tanti errori da parte mia di cui mi assumo totalmente la responsabilità ma ai ragazzi non posso dire assolutamente nulla". Insomma, Del Nero si è preso le sue colpe ma non è certo individuabile come capro espiatorio di questa infausta stagione che al contrario col suo arrivo aveva preso una piega totalmente opposta con la Massese risalita al terzo posto dal penultimo.

Gianluca Bondielli