Massese La ricostruzione: "C’è un gruppo da salvare"

Sono in corso le prime "prove tecniche" di ricostruzione a Massa dove la società sta ragionando sia sul nuovo tecnico che sulla composizione della squadra per la stagione 2024-2025. Nomi per il momento non ne vengono fatti ma filtra ottimismo dalle parole del direttore generale Augusto Cantoni. "I risultati non sono stati quelli sperati ma bisogna guardare anche a più ampio raggio – spiega l’amministratore delegato -. Bisognava ridare una credibilità alla Massese e sotto questo aspetto ci stiamo riuscendo. La maggior parte dei giocatori ci hanno dato la propria disponibilità a restare e questo è un primo segnale importante. Così com’è stato significativo il fatto che la Massese non ha abbandonato a sé stessi a stagione in corso infortunati eccellenti come Ricci e Vignali, cosa che sarebbe avvenuta in altre società. Io credo che questo gruppo non debba essere smantellato ma abbia soltanto bisogno di 4 o 5 innesti di valore. E’ ancora presto per capire in che direzione evolveranno le dinamiche di mercato ma noi stiamo già buttando giù delle idee che poi andranno condivise col nuovo tecnico".

Dal punto di vista della logistica a breve ci sarà un nuovo incontro con l’amministrazione. "Non chiediamo tanto – ribadisce Cantoni -. Soltanto che vengano fatti quegli interventi affinché lo stadio torni ad essere pienamente funzionale e che si possa disporre di un impianto d’appoggio per gli allenamenti e le giovanili in modo di non andare a gravare sullo stadio comunale".

Gianluca Bondielli