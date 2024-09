Massese Missione compiuta in Coppa Italia. Il bomber Buffa affonda il Real Forte Querceta

Massese

1

Real Forte Querceta

0

MASSESE: Mariani 7, Mapelli 6,5 (51’ Banti 6), Andrei 7, Lazzini 6, Nicolini 6, Romiti 6, Nannipieri 6 (74’ Favret n.g.), Anich 6,5, Buffa 8 (81’ Goh n.g.), Vignali 6,5 (67’ Lorenzini 6,5), Pasquini 6 (64’ Brizzi 6). A disp. Cozzolino, Rouiched, Bossini, Quilici. All. Pisciotta 7.

REAL FORTE QUERCETA: Pastine 6,5, Solimano 5,5, Lucarelli 5,5 (81’ Tognarelli), Bucchioni 6, Vittorini 6, Giubbolini 6 (55’ Mangiarotti 5,5), Meucci 6,5, Stringara 6, Panicucci 5 (46’ Micchi 5), Jendoubi 5,5 (55’ Vignali 5,5), Baracchini 5. A disp. Luci, Galli, Quercetani, Simonini, Verona. All. Cipolli 5,5.

Arbitro: Giannini di Pontedera 6,5.

Marcatori: 46’ Buffa (M).

Note: spettatori 160; angoli 2-7; espulso al 93’ Romiti per doppia ammonizione; ammonito Stringara; recupero 1’ e 4.

MASSA – Missione compiuta per la Massese che ha battuto anche al ritorno il Real Forte Querceta qualificandosi per l’ottavo di finale in gara unica della Coppa Italia d’Eccellenza che si disputerà il 13 novembre a Viareggio. Allo stadio “Vitali“ i bianconeri hanno avuto una partenza sparata colpendo due volte la traversa nel primo quarto d’ora. Al 7’ è stato capitan Vignali a centrare in pieno il legno su un inserimento centrale su assist di Mapelli. Al 13’ Buffa come un falco ha approfittato di un retropassaggio sbagliato calciando con prontezza e scheggiando anche lui la trasversale. Il Real Forte Querceta è cresciuto col passare dei minuti. Al 16’ Mariani si è superato respingendo una conclusione ravvicinata dell’ex Vittorini. Il resto del tempo, giocato sotto una pioggia fortissima, non ha regalato altre emozioni.

La partita si è “stappata“ dopo neanche un minuto della ripresa con un’azione sontuosa di Buffa che si è incuneato in area sgusciando via a tre difensori e battendo di piatto il portiere in uscita. Il vantaggio non ha fatto cambiare spartito agli apuani che sono andati vicini al raddoppio al 51’ con Lazzini che in ripartenza ha impegnato Pastine con un tiro dal limite e al 68’ con una botta del subentrato Lorenzini respinta ancora dal portiere. Il Real Forte Querceta ha risposto con una conclusione di Mangiarotti neutralizzata coi pugni da Mariani.

Nella seconda parte della gara è iniziata la girandola di sostituzioni con la Massese che, però, ha continuato a difendersi con ordine senza lasciare grandi occasioni ai neroazzurri di Cipolli che hanno finito per perdere fiducia ben sapendo della necessità di segnare due reti per tentare di portare la gara sino ai rigori.

Gianluca Bondielli