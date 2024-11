Massese Pisciotta sorride: "Una grande prestazione"

MASSA

Una Massese in formato "deluxe" ha fatto un sol boccone del Viareggio in un derby di Coppa che nessuno poteva immaginarsi così a senso unico. Pur in grande emergenza, con una difesa rabberciata per le assenze di Andrei e Romiti, la squadra di Massimiliano Pisciotta ha saputo tirar fuori una delle prestazioni più convincenti della stagione. Dietro il tecnico palermitano si è inventato il centrocampista Cecilia come centrale della difesa a quattro assieme a Quilici. A sinistra ha giocato, e bene, il giovane Bossini (classe 2006). Allo stadio Buon Riposo di Seravezza si è vista una Massese arrembante, sempre pronta ad attaccare il Viareggio, ma anche attenta e compatta in difesa. L’eurogol di Bertipagani e la doppietta di Goh (nella foto) hanno dato dimensioni eclatanti ad un risultato che però non fa una piega per la superiorità dimostrata dagli apuani che in parte ha stupito lo stesso Pisciotta.

"Mi aspettavo una grande prestazione dei ragazzi ma non un risultato così rotondo anche se credo che non abbiamo rubato nulla – ha commentato il mister -. La mia è una squadra che da 3 mesi si allena in maniera continua e sta continuando a crescere. Avevamo una linea difensiva composta da un ragazzo del 2004 e uno del 2006. Tutti hanno dato anima e cuore. Sapevamo che dovevamo dare qualcosa in più. Volevamo fare qualcosa per i nostri tifosi che non sono potuti venire e questa vittoria la dedichiamo interamente a loro". Adesso nel quarto di finale la Massese affronterà a Santa Croce mercoledì 11 dicembre la Cuoiopelli che ai rigori ha eliminato il Fucecchio. Domenica i bianconeri giocheranno in campionato a Montespertoli e poi la domenica successiva ospiteranno il Viareggio in una gara già rinviata all’esame del Casms (Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive). In pratica la trasferta sarà vietata ai tifosi del Viareggio come lo è stata questa di coppa ai massesi.

Gianluca Bondielli