McIlroy scatenato è principe del deserto a Dubai

Rory McIlroy si è imposto nell’Hero Dubai Desert Classic, torneo nel quale difendeva il titolo e primo delle Rolex Series del DP World Tour. Il nordirlandese ha risalito la graduatoria nel terzo giro portandosi a due colpi di distanza da Cameron Young al via delle ultime 18 buche. McIlroy ha attaccato realizzando un parziale di -3 nelle prime nove buche mentre Young, causa la pressione, nelle medesime si è trovato a +2. Raggiunta la leadership il numero due del mondo ha controllato nelle buche di rientro concludendo a -14 e lasciando a un colpo Adrian Meronk, che ha pagato caro due errori prima del giro di boa, mentre Young ha concluso terzo a -12.

Con il successo sul percorso dell’Emirates Golf Club, il terzo in un torneo delle Rolex Series, seguito al secondo posto della settimana precedente, McIlroy si è portato al comando del ranking europeo con sole due presenze. Un dominio che, seppur in Europa, è alla pari di quello del miglior Tiger Woods. Torneo da montagne russe per Guido Migliozzi che ha realizzato due buoni giri e due disastrosi. In quello conclusivo, in 69 colpi, ha recuperato 26 posizioni in classifica chiudendo il torneo al 25° posto con -3. Male tutti gli altri azzurri che sono usciti al taglio.

Andrea Ronchi