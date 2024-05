Medaglie a Hong Kong. Fioretto, Marini di bronzo. Argento a Elena Tangherlini

Le Marche sono terra di fioretti di metallo prezioso e lo dimostrano anche a Hong Kong, dove ieri l’Italia guidata dal commissario tecnico Stefano Cerioni è andata a cogliere ben quattro medaglie nelle due gare individuali previste nella tappa di Coppa del Mondo.

Nel fioretto maschile vince Guillaume Bianchi, accompagnato sul podio da Tommaso Marini che chiude terzo, mentre nella competizione femminile arrivano l’argento di Elena Tangherlini e il bronzo della portabandiera azzurra a Parigi 2024, Arianna Errigo. Un’autentica dimostrazione di forza, l’ennesima, per il fioretto italiano.

Guillaume Bianchi, frascatano delle Fiamme Gialle, conquista il suo primo successo in Coppa del Mondo al tramonto di una prestazione fantastica che l’ha visto vincitore anche nel derby di semifinale sul campione mondiale, l’anconetano della Polizia di Stato e del Club Scherma Jesi, Tommaso Marini, che vola in doppia cifra nel suo palmares con la decima medaglia in carriera nel circuito iridato. Marini ha eliminato prima l’australiano Bosnic 15-7 e poi il francese Chastanet per 15-3. Negli ottavi il successo su un altro transalpino, Loisel, con il punteggio di 15-10, ha spalancato le porte della Top Eight per Tommy, volato in zona medaglia grazie al 15-11 con cui ha superato lo statunitense Louie.

Per il campione del mondo in carica, fermato in semifinale nel derby con Bianchi, un bronzo di valore in vista della gara a squadra di oggi.

Al femminile secondo argento stagione in Coppa per Elena Tangherlini, jesina del Gruppo Sportivo Esercito, che sfiora un’altra impresa proprio come lo scorso gennaio a Parigi, al termine di una grande prova.

Dopo la magnifica giornata di ieri, oggi l’Italia tornerà in pedana nelle due prove a squadre che concluderanno la tappa di Coppa del Mondo di fioretto previste ancora nella megalopoli della Cina del sud: nella gara femminile il commissario tecnico Stefano Cerioni schiererà Arianna Errigo, Martina Batini, Martina Favaretto e Alice Volpi, nella competizione maschile il quartetto azzurro sarà composto da Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini.