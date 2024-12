Mercato. Gomis al Matelica. Galeotti al Montefano

Il Matelica ha tesserato il centrocampista Kalagna Gomis, classe 1996, che ha iniziato la stagione con la Maceratese. Il Montefano ha ufficializzato l’arrivo in prestito del difensore Lorenzo Galeotti, un 2007 dell’Ancona. Il Trodica ha ufficializzato l’arrivo di Eduard Iacobut, un jolly del 2006 proveniente dalla Usa Fermo.

Doppio colpo in entrata per la Settempeda che inserisce in organico il portiere Andrea Pettinari, ex Porto Sant’Elpidio, e il difensore Daniele Salvatelli, un 2001 svincolatosi dall’Atletico Mariner. La Vigor Montecosaro ha dato il benvenuto ad Andrea Compagnucci, un centrocampista del 2005 cresciuto nel vivaio della Maceratese.