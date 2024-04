MIGLIOR QUARTA. La Triestina pareggia e raggiunge quota 64

La Triestina ieri ha pareggiato in casa con il Novara e ha conquistato quota 64 punti. I biancorossi (62 punti), con un successo, potranno riprendersi (a una gara dalla fine del campionato regolare) la posizione di miglior quarta. Nel girone C, la Casertata ha 61 punti, uno in meno dei grifoni e scende in campo stasera alle 20.

I numeri del match del Curi: Arezzo viene dal pareggio contro la Torres (1-1), il secondo consecutivo dopo quello ottenuto contro la Lucchese, e nelle ultime 8 gare ha raccolto 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Fuori casa ha totalizzato 5 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte con 20 reti fatte e 26 subìte. Il Perugia in casa ha totalizzato sin qui 37 punti frutto di 10 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta. Nelle ultime 6 gare casalinghe cinque vittorie e un pareggio. Nel ritorno sono sette vittorie e due pareggi nelle nove gare disputate.