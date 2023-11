Milano-Cortina, il Cio boccia Cesana per le gare di bob

Il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) ribadisce il no all’ipotesi di organizzare le gare di bob, slittino e skeleton a Cesana per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Dopo lo stop all’opzione Cortina d’Ampezzo, il Cio, come già aveva detto durante la sessione delle scorse settimane in India, conferma la bocciatura al piano di utilizzare la pista in disuso a Cesana, usata per i Giochi Invernali di Torino 2006. Il comitato presieduto da Thomas Bach (nella foto) chiede infatti impianti operativi e all’Associated Press, infatti, ieri ha sottolineato che sull’opzione Cesana pesa la mancanza di un futuro sostenibile, che aveva già portato al suo abbandono a soli sei anni dai Giochi 2006.

"Il Cio è stato molto chiaro negli ultimi anni nel sostenere che non dovrebbe essere costruito alcun impianto permanente se non esiste un piano di eredità chiaro e sostenibile" e che quindi "devono essere considerate solo le piste già esistenti e in funzione". Una bocciatura che quindi spinge verso la scelta delle località svizzere di St. Moritz o Igls in Austria per ospitare le gare di bob, slittino e skeleton. E per la prima volta in centodue anni un’Olimpiade invernale si ritroverebbe a dover ospitare in due Paesi diversi delle gare. Sankt Moritz dista soli 38 chilometri da un altro sito olimpico di Milano Cortina, ovvero il cluster di Livigno dove si svolgeranno freestyle e snowboard. Tra i nodi c’è quello economico e la disponibilità che dovrebbero concedere gli austriaci agli atleti della Nazione organizzatrice delle Olimpiadi, ovvero l’Italia. La federazione austriaca, come sostengono gli stessi tecnici azzurri, fa difficoltà a concedere le ore per gli allenamenti.