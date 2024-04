Milena, Parigi vale tutto. I Giochi di Baldassarri : "Già sento l’adrenalina. Non vado per partecipare»

Milena Baldassarri farà di tutto a Parigi per essere "formidable", come una della canzoni scelte per i Giochi. Classe 2001, posata, elegante fuori e in pedana sarà la terza ginnasta azzurra a partecipare a due edizioni dell’Olimpiade come individualista. Dopo il sesto posto di Tokyo, ora non va per partecipare: c’è un sogno da regalare alla bambina che ha mosso i primi passi con la ritmica e che ha sempre fatto tutto con il cuore.

Come sta andando la preparazione?

"Quest’anno abbiamo cambiato lo staff tecnico, è tutto un po’ nuovo. Ci stiamo impegnando, la preparazione è iniziata da un paio di mesi. Mi sento bene ma sono scaramantica e non mi sbilancio".

Non vi allena più Julieta Cantaluppi ma Claudia Mancinelli… "Ci siamo trovate molto bene fin da subito. Si è sentito il cambiamento, ma non in maniera spropositata. Abbiamo montato gli esercizi e pian piano stanno funzionando. C’è stato il tempo per capirsi, la fiducia, una giusta sintonia e impegno da ambo i lati".

Come costruite gli esercizi? "Ogni esercizio è a sé e ricercato, racconta una storia. Abbiamo cercato musiche che descrivessero qualcosa e con cui riuscissimo a esprimerci. Poi, l’abbiamo montato con Claudia. Il processo vuole, che, settimana dopo settimana, si aggiunga qualche dettaglio per migliorarsi e arrivare al top ad agosto".

Che storia racconta a Parigi? "Ho sempre portato temi importanti, che avevano un significato profondo (violenza sulle donne e body shaming, ndr). Viste le brutte situazioni che si sono create nel mondo, in generale, per il 2024 non ho una tematica particolare. Mi ha fatto piacere, in passato, dare un certo valore agli esercizi. Questa volta ho cercato di concentrarmi sulle emozioni del movimento, sul sentire la musica. Ho quattro canzoni completamente differenti".

Ovvero?

"Se tutto va bene l’esercizio che sto già portando sarà questo, spero non succeda come a Tokyo che per follia, visto che alcune cose non andavano, ho cambiato a due mesi dai Giochi. Al cerchio ‘Hit The Road Jack’, in una versione più ricercata. Alla palla ho insistito per avere una musica di Stromae, uno dei miei artisti preferiti: ci sembrava banale, visto che saremo in Francia, portare l’originale. Ne abbiamo scelto una cantata da una ragazza che ha partecipato ad Amici, è ‘Formidable’. Per le clavette c’è un cabaret abbastanza particolare. Al nastro, su suggerimento della mia migliore amica, una delle colonne sonore di Oppenheimer, quella che sento più mia. Me ne sono innamorata subito".

Quanto partecipa alla costruzione dell’esercizio?

"Poco, un 10%! Ho dato una mano a Claudia, perché non ci conosceva, non poteva sapere cosa fosse più adatto a noi. La maggior parte del lavoro è suo".

Che si aspetta dalla sua seconda Olimpiade?

"Sarà un’emozione diversa, prima non sapevo che aspettarmi invece ora sì: non c’è quell’adrenalina per scoprire qualcosa di nuovo e questa sarà diversa, alla prima non c’era il pubblico. Non vedo l’ora, mi hanno detto che fa la differenza. Finito Tokyo ho pensato ‘che figata ne voglio fare un’altra’".

Prima dei Giochi l’ultima tappa di World Cup a Milano...

"Sarà un bel palcoscenico: già l’anno scorso c’era tanta gente, quindi non oso immaginare quest’anno visto che è l’ultima gara prima dell’Olimpiade, sarà un test, una prova per vedere cosa modificare prima di Parigi".

Crede in un suo buon piazzamento? Ci sarà anche Raffaeli, consigli?

"Già che ci sono non vado per partecipare. L’importante è star bene, fare una bella figura ed essere contenti di ciò che si è fatto. È difficile il nostro sport, abbiamo una giuria e per decimi si perde una medaglia. È complesso, ma si va per quello. A lei auguro di godersi il momento, come ho fatto io. Il resto viene".

Diceva che è scaramantica… "Ho l’asciugamano di Tokyo e Claudia mi ha regalato un piccolo pupazzo che prega. Non ho qualcosa di ricorrente".