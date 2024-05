Modena, con un punto si va a capo. Il progetto Bisoli parte per davvero

Lo spavento e un po’ di preoccupazione, legittime e naturali dopo aver visto una squadra sciogliersi sempre più, lasceranno certamente una lezione da ricordare in futuro.

Per quanto potesse essere affascinante il progetto iniziale, il Modena di mister Paolo Bianco tutto aveva tranne che il dna di una squadra di Serie B. Amore per il possesso palla, il movimento continuo alla ricerca dello spazio, ma una fase difensiva molto lontana da uno standard accettabile e il cinismo in quella offensiva che non è mai stato amico dei canarini. Dopo il Catanzaro (forse anche un pizzico prima) ecco la preoccupazione di cui parlavamo e la scelta di affidarsi all’usato sicuro, a chi la B la conosce a memoria e avrebbe condotto la nave in porto ad ogni costo, in ogni modo.

E così ora il Modena matematicamente salvo dopo il pari col Como si ritrova a fare i conti con una serie di decisioni da prendere; se ne riparlerà dopo Lecco, probabilmente sul finire di maggio verrà messo in piedi il progetto per il campionato 2024/25. Pierpaolo Bisoli, in caso di retrocessione, avrebbe ringraziato Modena per l’opportunità e amici come prima. Ovviamente, conscia della bravura del tecnico in tal senso, la società si è assicurata la presenza in panchina dell’allenatore di Porretta anche per il 2025 e questa è la prima, vera, certezza che ci porterà dritti alla preparazione estiva di luglio. Tutto il resto sarà discusso, in modo da non ripetere i famosi errori commessi nel passato e nel presente. Cosa hanno detto i numeri? Anzitutto, pur vincendo a Lecco, il Modena non eguaglierà il percorso dello scorso anno. Potrebbe chiudere a 47, quindi con un punto in meno rispetto alla squadra allenata da Attilio Tesser. Ma che il miglioramento non ci sia stato, si è detto.

La media dei gol realizzati è praticamente di uno a partita (38 in 37 partite), con Bisoli il Modena ha segnato appena una volta ma anche questo è problema ben noto da risolvere perché il modo con il quale i canarini giocheranno prevederà il massimo pragmatismo possibile e migliorare la mira è forse la priorità. Bisoli la sua ossatura l’ha individuata e questo è un buon punto di partenza per costruire la casa. Toccherà sedersi ad un tavolo, al quale Davide Vaira è chiamato anch’egli a rimediare.

Lecco-Modena. Conquistata la salvezza e con i padroni di casa già retrocessi, la gara non avrà più bisogno di essere giocata in contemporanea con le altre. Si saprà tra oggi e domani se si potrà anticipare rispetto all’orario ufficiale delle 20:30. Ma quasi sicuramente, stando almeno agli aggiornamenti di ieri sera, il fischio d’inizio resterà quello già fissato.