Modena, derby sconfortante. Nemmeno un tiro in porta

Pierpaolo Bisoli era stato fin troppo ambizioso il giorno prima del derby. E poteva anche sembrare normale pensare ed immaginare un ulteriore rilancio dopo essersi liberati di quel pesante zainetto sulle spalle da 12 partite, come lui stesso l’aveva definito. Ma se c’è una cosa che questa sciagurata stagione ha insegnato è che la realtà si è sempre presentata (e scontrata) in faccia al Modena per spiattellare sul tavolo errori, difetti e peccati.

E così anche Reggio Emilia è stata nefasta, la ciliegina sulla torta mal riuscita di un’annata che sta volgendo al termine senza acuti, senza serenità e, soprattutto, senza chissà quali basi per il prossimo anno. Perché, è bene dirlo, con Bisoli dovrà essere fatto un mercato in funzione al tecnico che siede in panchina e ad occhio e croce sarà una piccola rivoluzione. Detto questo, tocca analizzare nuovamente cosa non è andato. La teoria del "se non prendiamo gol, mal che vada finisce 0-0", a volte può anche darti una mano, ci mancherebbe. Ma arriva un momento in cui (pur essendo ormai tardi) non puoi tirarti indietro dal proporre gioco, convivendo coi limiti di una rosa che onestamente ha poco feeling con la qualità. Il dato emblematico dei tiri nello specchio della porta (zero) con la Reggiana è semplicemente una conferma di quanto si è visto per 36 partite.

Un po’ la fatica ad arrivarci, un po’ la scarsa vena realizzativa e il risultato è fatto. Il parco attaccanti ha deluso, non serve girarci troppo intorno. Dall’investimento Bonfanti durato mezza stagione (anche se la cessione l’ha chiesta lui), alla scelta di Gliozzi, sino all’acquisto dell’invisbile Di Stefano e i cali di Strizzolo e Manconi. Bianco e Bisoli hanno tentato il 3-5-2 ma al Modena continuano a mancare pure esterni efficaci. Insomma, infilare il coltello nella piaga e ricordare l’ingenuità di Oukhadda non aiuterebbe ma che i canarini abbiano avuto problemi sulle scelte sugli esterni è un altro dato di fatto.

Restando sui numeri: 12 sconfitte e 16 pareggi. Troppi punti persi, troppi passi falsi per pensare a quel tanto desiderato miglioramento ad inizio stagione. Il Modena ha vinto quanto la Ternana (9 partite), ha segnato meno di Feralpi e Ternana stessa. E ora tocca pure rimanere sulle spine negli ultimi 180 minuti per poi tirare una linea, sedersi ad un tavolo e riflettere per davvero su cosa sarà meglio fare per il futuro. Perché sbagliare fa parte della vita, anche calcistica. L’importante è riconoscerlo senza, tuttavia, farsi condizionare dall’aria che tira. Una società forte, va sempre per la sua strada.