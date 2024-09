Modena Quante assenze con la Samp

Se la Sampdoria si presenta al Braglia senza tifosi, il Modena l’aspetta con i giocatori contati. Gli indisponibili sono ben otto (Gerli, Paulo Mendes, Battistella, Defrel, Di Pardo, Gliozzi, Ponsi e Alberti), inoltre c’è Caso neppure a mezzo servizio.

Ma Bisoli non si lamenta. "Con le indisponibilità ci devo convivere. Quattro infortuni per cause traumatiche non li potevo mettere in preventivo, gli altri dipendono dall’aver chiesto ai giocatori di disputare tante partite quando non erano ancora pronti perché in estate non erano con noi in ritiro. Non mi piango addosso, le assenze sono tante ma dobbiamo giocare una partita. Degli indisponibili posso recuperarne solo uno, Caso, che mi ha dato la disponibilità per venire in panchina e giocare una ventina di minuti. Abbiamo un gruppo valido, che saprà sopperire alle assenze".

Sul 4-2-3-1. "Credo che il modulo rimanga lo stesso. Ho provato diverse soluzioni e mi riservo di decidere all’ultimo se dietro alla punta ci sarà un ragazzo della Primavera, Duca o un altro a sorpresa. In settimana ho dovuto ricorrere a diversi ragazzi del settore giovanile, li ringrazio perché si sono allenati molto bene non facendo pesare le defezioni". Sulla mancanza dei sostenitori doriani. "È l’ennesima brutta figura che facciamo in Europa e questo mi dispiace anche se potrebbe avvantaggiare il mio Modena. Il calcio è della gente e gli stadi dovrebbero essere sempre pieni". Se la condizione del Modena si avvicina all’ottimale. "Siamo sulla strada giusta, la partita contro la Juve Stabia lo ha dimostrato, ma non so dire se siamo già vicini al massimo perché mi mancano tanti giocatori, che non riesco ad allenare durante la settimana. Coloro che hanno più continuità sono quelle che hanno fatto la preparazione, che c’erano già in ritiro. Sono quelli che hanno più benzina. Stiamo facendo passi importanti per portare tutti allo stesso livello".

Sull’atteggiamento con il quale affrontare la Samp, una delle corazzate del campionato. "Prudente no, perché giocando con il solito modulo avremo quattro giocatori offensivi, ma adotteremo qualche piccolo accorgimento. Non lasceremo gli stessi spazi concessi alla Juve Stabia. La Sampdoria che ho visto in Coppa Italia contro il Genoa fa paura, ha giocato a ritmi altissimi, con qualità tecnica importante, ha messo alle corde una formazione di serie A e meritava di vincere ancor prima dei rigori. Sappiamo che dovremo affrontarla con molto giudizio, consapevoli che ci troveremo davanti una candidata a vincere il campionato. Davanti, con Coda e Tutino, dispongono della coppia più forte del campionato. Ma non dobbiamo averne paura, solo rispetto, anche se in emergenza cercheremo di fare la nostra partita senza commettere errori e senza perdere le nostre caratteristiche".