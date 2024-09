Modena Squadra al completo, Caso già carico

Non più di un centinaio di tifosi ad assistere all’allenamento a porte aperte che anche ieri Pier Paolo Bisoli ha voluto regalare agli aficionados canarini. Pochi, rispetto alle adunate pseudo oceaniche di agosto: non tanto per la delusione del ko casalingo di sabato scorso, ma certamente per la giornata lavorativa nel periodo in cui tutte le attività sono riprese dopo le ferie e quindi tanta gente non ha potuto accorrere allo ’Zelocchi’. Tutti presenti agli ordini del mister di Porretta, ad eccezione dei nazionali Sassi e Idrissi e dei lungodegenti Ponsi e Alberti. A bordo campo, senza allenarsi, anche il giovane Oliva, per lui solo un lieve affaticamento. La seduta è cominciata con i soliti esercizi di riscaldamento, poi Bisoli ha sottoposto la squadra ad una serie di esercizi tattici votati a degli schemi di attacco. Nella metà campo opposta invece lavoro per i difensori. La fresca brezza che ha accompagnato il pomeriggio modenese ha reso certamente meno duro il pomeriggio di lavoro dei gialli: gli occhi di tutti, ovviamente si sono posati sull’ultimo arrivato Giuseppe Caso, che negli esercizi ha mostrato, se mai ce ne fosse stato bisogno, un’ottima tecnica individuale. Ha seguito un buon quarto d’ora di tiri in porta, con i portieri letteralmente ‘bombardati’ da punte e centrocampisti. Non è poi mancata la classica partitella a ranghi contrapposti, nella quale si sono viste prove di 4-2-3-1, sia pur senza individuare interpreti specifici, visto che Bisoli ha un po’ mischiato le carte assegnando le casacche. Dopo una decina di minuti è anche arrivata la prima rete ‘pubblica’ di Caso. Dopo venticinque minuti di schermaglie, alle quali non ha partecipato Beyuku che ha lavorato a parte nell’ultima tranche di allenamento, si è chiusa la seduta. Come sempre, prima di andare negli spogliatoi, i giocatori si sono fermati con i tifosi con la consueta disponibilità a concedere forografie ed autografi. Oggi, così come domani, la squadra lavorerà soltanto la mattina. Domenica piccolo rompete le righe concesso da Bisoli, prima di cominciare la settimana che porterà al derby di Cesena con una seduta pomeridiana.