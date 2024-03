Moioli vince a Montafon, è un bis da applausi. Impresa che vale la vetta

Dopo oltre due anni di digiuno di vittorie, Michela Moioli in due settimane ne ha conquistate ben due in Coppa del Mondo. Al successo del 3 marzo a Sierra Nevada si è aggiunto quello di ieri a Montafon (Austria) per la 28enne bergamasca: e vale la vetta della Coppa di snowboardcross. La portacolori dell’Esercito in finale ha sconfitto la britannica Charlotte Bankes e l’australiana Josie Baff. La transalpina Chloe Trespeusch è ora seconda, staccata di appena due punti dall’azzurra che guida con 564. Oggi si replica in Austria.