Mondiali di Doha. L’artistico vola a Parigi. Il Settebello ci riprova

L’Italia del team free di nuoto artistico ottiene un doppio biglietto per i Giochi di Parigi. Ai Mondiali di Doha, Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino chiudono al quinto posto la finale, col punteggio di 282,4312, acciuffando una delle carte olimpiche in palio. Completata dunque la scalata nel ranking generale che qualificava le prime cinque squadre (tra le non qualificate precedentemente) che portano con loro anche i duetti. L’oro va alla Cina con 339,7604, argento Giappone (315,2229) e bronzo Stati Uniti (304,9021).

Il Settebello invece conquista gli ottavi di finale e sfiderà gli Stati Uniti che ieri hanno perso 14 a 12 contro la Serbia (ha strappato il pass olimpico) concludendo così al terzo posto il gruppo C. La partita contro gli Usa è in programma domani alle 17 italiane: una vittoria dell’Italia significherebbe qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. L’Italia ieri ha nettamente sconfitto la Romania per 16 a 10 terminando il gruppo D al secondo posto alle spalle dell’Ungheria campione del mondo in carica e qualificato direttamente ai quarti.

Nei tuffi, ieri Chiara Pellacani ha chiuso decima nel trampolino da tre metri. Ma oggi potrà rifarsi nel sincro misto insieme con Matteo Santoro.

Ledecki ko negli 800 dopo 13 anni. Impresa di Summer McIntosh ai Southern Zone South Sectional Championships di Orlando. La 17enne canadese si è imposta sugli 800 metri stile libero in 8’11”39, battendo la campionessa statunitense Katie Ledecky che non perdeva in questa specialità da 13 anni.