Finali Mondiali Ferrari, che spettacolo al Mugello. “Pronti a ospitare anche la Formula 1”

Firenze, 28 ottobre 2023 – Organizzare una gara di Formula Uno all'autodromo del Mugello "è un obiettivo molto complesso, noi abbiamo ancora oggi tutte le caratteristiche per ospitarla, le necessità sono più di natura economica che infrastrutturale. Sicuramente nel momento in cui ci fossero le condizioni noi saremmo disponibili come lo siamo già oggi".

Lo ha detto il direttore dell'autodromo del Mugello, Paolo Poli, a margine delle finali Mondiali Ferrari in corso di svolgimento sul circuito di Scarperia.

"Ovvio che la presenza in Italia di due autodromi con grande storia e grande tradizione, ovvero quello di Monza e di Imola, accompagnati comunque da territori importanti, come la Lombardia e la Romagna, fanno che sì che questi siano due competitor estremamente impegnativi da superare - ha aggiunto Poli - Noi facciamo il terzo incomodo come abbiamo fatto in passato, quando le opportunità si presentano siamo presenti".

Le finali Mondiali Ferrari sono un appuntamento unico per gli appassionati. I bolidi del cavallino rampante si sfidano in pista sotto gli occhi estasiati dei fan dei motori. E’ una grande occasione per vedere da vicino macchine da sogno. E partecipano diversi Ferrari Club sparsi per tutto lo Stivale. L’evento garantirà al pubblico l’accesso gratuito al prato da venerdì 27 a domenica 29 ottobre. Le tribune saranno aperte invece ai dipendenti Ferrari sia sabato che domenica.

Allestito anche il Museo Ferrari: un’occasione unica per vedere bolidi che hanno fatto la storia dei motori, come le Ferrari di Michael Schumacher.