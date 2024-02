MONDIALI. Minisini d’argento. Setterosa a valanga

Giorgio Minisini (nella foto) è d’argento nella finale del singolo tecnico ai Mondiali di Doha. Quella del 27enne romano è la prima medaglia del nuoto artistico nella rassegna iridata in corso, e la seconda in generale per i colori azzurri, dopo l’altro argento di Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia nel trampolino sincro domenica. Minisini, campione d’Europa nel 2022, totalizza 245.3166 punti; vince il cinese Yang Schuncheng con 246.4766 punti. Terzo il colombiano Gustavo Sanchez con 231.000.

Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero sono seste nella finale del duetto tecnico: none a fine gara, hanno visto accogliere il ricorso perché è stato riconosciuto l’errore nella valutazione della loro prestazione, quanto basta a rimontare altre tre posizioni.

Sarah Jodoin Di Maria riscrive a Doha la storia dei tuffi italiani e, dopo aver conquistato la carta olimpica con l’accesso in semifinale, è quinta nella finale dalla piattaforma. E’ il miglior piazzamento mai raggiunto da un’italiana in una rassegna iridata dai 10 metri.

Esordio scoppiettante della nazionale di pallanuoto. Nel girone D uno tsunami di reti ha travolto il Kazakistan. Finale 33-3 (parziali: 6-1, 10-1, 8-1, 9-0), con sette reti a testa per Fondelli e Cannella. Domani sarà sfida di tutt’altro spessore e fascino: l’Italia affronta i campioni del mondo dell’Ungheria, peraltro già battuti in finale per il bronzo agli Europei di Zagabria. Sconfiggere i magiari significherebbe quarti di finale e probabile pass olimpico assicurato. Il Setterosa, vittorioso all’esordio contro la Gran Bretagna, se la vedrà alle 14 col Sudafrica. Diretta RaiSport e RaiDue dalle 17.30.