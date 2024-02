Mondiali nuoto Doha 2024: il programma di martedì 6 febbraio e dove vedere le gare in tv

Roma, 5 febbraio 2024 - Nella giornata del 6 febbraio (quinto giorno di gare), i Mondiali di nuoto di Doha riserveranno grandissime emozioni sia per le gare che andranno in scena, sia per gli italiani che proveranno a dare la caccia ad importanti traguardi. La nostra Susanna Pedotti sarà impegnata nel solo libero femminilie, mentre Giorgio Minisini ritornerà in vasca nei preliminari del solo libero maschile, dopo la delusione della giornata di ieri quando una medaglia pareva fosse possibile portarla a casai. Per quanto riguarda invece i tuffi, Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia proveranno a raggiungere la finale del trampolino dei tre metri, mentre nella sincro piattaforma per i nostri colori vedremo impegnate Maia Biginelli e Irene Pesce. Sempre nella giornata di domani, grande risalto anche per gli sport di squadra, con le ragazze azzurre della pallanuoto che alle 14 se la vedranno contro il Sudafrica.

Il programma di martedì 6 febbraio ora italiana

Ore 07.00: Pallanuoto femminile, Francia vs Cina Ore 07.30: Nuoto artistico, libero maschile – Preliminari Ore 08.00: Tuffi, trampolino tre metri – Preliminari Ore 08.30: Pallanuoto femminile, Nuova Zelanda vs Australia Ore 10.00: Pallanuoto, Canada vs Gran Bretagna Ore 11.30: Pallanuoto femminile, Singapore vs Ungheria Ore 12.00: Nuoto artistico, team tecnico – Finale Ore 14.00: Pallanuoto femminile, Italia vs Sudafrica Ore 15.30: Pallanuoto femminile, Olanda vs Kazakistan Ore 16.30: Tuffi, sincro femminile dalla piattaforma – Finale Ore 17.00: Pallanuoto femminile, Spagna vs Grecia Ore 18.00: Nuoto artistico, solo libero femminile – Finale Ore 18.30: Pallanuoto femminile, Brasile vs Usa

Dove seguire i Mondiali di nuoto in televisione

I Mondiali di nuoto 2024 saranno trasmessi in diretta televisiva dai canali Rai e in particolare dal canale RaiSport HD (canale 58): disponibile anche lo streaming sul dispositivo RaiPlay. Nel dettaglio, per quanto riguarda lo streaming, le gare dei tuffi saranno visibili sui canali RaiPlay e RaiPlay 2, mentre il nuoto artistico sarà trasmesso da RaiPlay 3