Mondiali di nuoto Doha 2024, gli italiani in gara il 15 febbraio e orari tv

Doha (Qatar), 14 febbraio 2024 - I Mondiali di nuoto Doha 2024 proseguono con una pioggia di medaglie per l'Italia, che nella giornata di mercoledì 14 febbraio ha portato a 12 il conteggio complessivo: un bel bottino che potrà essere arrotondato giovedì 15 febbraio. Parlando del nuoto in vasca, al mattino toccherà a Chiara Tarantino, impegnata nei 100 stile libero donne, Lorenzo Mora, di scena nei 200 dorso uomini, Francesca Fangio e Sara Franceschi nei 200 rana donne e alle ragazze (per la precisione Giulia D'Innocenzo, Emma Virginia Menicucci, Sofia Morini e Giulia Ramatelli) della 4x200 stile libero donne: si tratta di tutti turni eliminatori che, nel caso, porteranno agli step successivi, previsti già nel pomeriggio della stessa giornata. Non solo le batterie: passando ai tuffi grandi altezze, alle 9.02 (ora italiana, le 11.02 a Doha) Andrea Barnabà e Davide Baraldi andranno a caccia di una medaglia dai 27 metri uomini. Alle 14 un intero paese avrà il fiato sospeso per il Settebello, che sfiderà la Spagna nell'ambito delle semifinali del torneo di pallanuoto. Alle 17.21 si tornerà al nuoto in vasca con la finale dei 100 stile libero uomini: le speranze azzurre saranno riposte in Alessandro Miressi, mentre poco dopo sarà Alberto Razzetti a rappresentare l'Italia nell'atto conclusivo dei 200 misti uomini, con il resto del quadro pomeridiano che dipenderà dai risultati del mattino.

Gli italiani in gara giovedì 15 febbraio (ora italiana)

Sessione mattutina 7.32 - 100 stile libero donne - Batterie (Chiara Tarantino) 7.56 - 200 dorso uomini - Batterie (Lorenzo Mora) 8.11 - 200 rana donne - Batterie (Francesca Fangio e Sara Franceschi) 8.44 - 4x200 stile libero donne - Batterie (Giulia D'Innocenzo, Emma Virginia Menicucci, Sofia Morini e Giulia Ramatelli) 9.02 - Tuffi grandi altezze - Finale 27 metri uomini (Andrea Barnabà e Davide Baraldi) Sessione pomeridiana 14.00 - Pallanuoto uomini - Spagna-Italia (Semifinale) 17.11 - 100 stile libero donne - Semifinali (Eventuale Chiara Tarantino) 17.21 - 100 stile libero uomini - Finale (Alessandro Miressi) 18.03 - 200 misti uomini - Finale (Alberto Razzetti) 18.19 - 200 rana donne - Semifinali (Eventuali Francesca Fangio e Sara Franceschi) 18.33 - 200 dorso uomini - Semifinali (Eventuale Lorenzo Mora) 18.45 - 4x200 stile libero donne - Finale (Eventuale Giulia D'Innocenzo, Emma Virginia Menicucci, Sofia Morini e Giulia Ramatelli)

Orari e dove vedere i Mondiali di nuoto 2024 in tv

I Mondiali di nuoto Doha 2024 saranno trasmessi in diretta televisiva dai canali Rai e in particolare dal canale RaiSport HD (canale 58), con collegamenti anche su Rai 2 nella sessione pomeridiana: disponibile anche lo streaming sul dispositivo RaiPlay.