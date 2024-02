Mondiali nuoto Doha 2024: il programma del 13 febbraio e dove vedere le gare in tv

Doha, 12 febbraio 2024 – Dodicesima giornata di gare che si avvicina, ormai siamo in dirittura d'arrivo di questi bellissimi Mondiali di nuoto 2024, nella cornice di Doha in Qatar. Martedì 13 febbraio nuoto in corsia, pallanuoto maschile e tuffi da grandi altezze ci terranno compagnia dalle sette del mattino fino al tardo pomeriggio. Programma ricchissimo che si aprirà con la pallanuoto maschile alle 7 con la finale per il quindicesimo posto tra Sudafrica e Kazakistan, ma tempo mezz'ora che vedremo i primi italiani in vasca con le batterie dei 50 rana dove saranno presenti i nostri Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo che si giocheranno un posto per la semifinale in programma poi nel pomeriggio alle ore 17:30. Prima mattinata tutta con il nuoto in vasca perché dopo i 50 rana sarà il turno delle batterie dei 200 stile femminile con Giulia D'innocenzo, mentre nei 200 maschili farfalla ci sarà Alberto Razzetti con Federico Burdisso. Tornerà in acqua anche Gregorio Paltrinieri che, assieme a Luca De Tullio, sarà impegnato negli 800 metri stile libero. Oltre a pallanuoto e vasca, debuttano anche i tuffi dai 20 metri con i preliminari che vedranno impegnata Elisa Cosetti per le donne, mentre ci saranno Davide Baraldi e Andrea Barnabà per gli uomini dai 27 metri. L'appuntamento per i tuffi femminili è alle ore 9, mentre per i preliminari maschili l'orario sono le 12. Nel primo pomeriggio gli occhi sono tutti puntati sul Settebello che contro la Grecia, alle 15:30, si giocherà un posto in semifinale contro la vincente di Spagna-Montenegro che si sfideranno alle 14. I ragazzi di Sandro Campagna hanno tutte le carte in regola per poter battere la Grecia, soprattutto dopo l'iniezione di fiducia derivante dalla vittoria 13-12 contro gli USA nei playoff che è valsa il pass olimpico. Nel pomeriggio, Simona Quadarella sarà impegnata nella finale dei 1500 stile qualche minuto dopo le 17, mentre poco prima delle 18 ci saranno la finale dei 100 dorso femminile e maschile, nella prima possibilità di vedere Francesca Pasquino che è una delle sei debuttanti della Nazionale in Qatar, mentre nella seconda finale ci potrebbe essere il figlio d'arte Michele Lamberti che si è qualificato alle semifinali con il quinto tempo. Questo e tanto altro nella giornata di domani ai Mondiali di nuoto di Doha, di seguito il calendario completo di tutti gli eventi e dove seguirli in tv.

Il programma del 13 febbraio

7.00 Pallanuoto – Sudafrica-Kazakistan

7.30 Nuoto – batterie 50 rana uomini

7.45 Nuoto – batterie 200 stile libero donne

8.00 Nuoto – batterie 200 farfalla uomini

8.20 Nuoto – batterie 800 stile libero uomini

8.30 Pallanuoto uomini – Brasile-Giappone

9.00 Tuffi grandi altezze – preliminari 20 metri donne

10.00 Pallanuoto uomini – Cina-Romania

11.30 Pallanuoto uomini – Australia-Stati Uniti

12.00 Tuffi grandi altezze – preliminari 27 metri uomini

14.00 Pallanuoto uomini – Spagna-Montenegro

15.30 Pallanuoto uomini – Grecia-Italia

17.00 Pallanuoto uomini – Serbia-Croazia

17.02 Nuoto – finale 200 stile libero uomini

17.10 Nuoto – finale 1500 stile libero donne

17.30 Nuoto – semifinali 50 rana uomini

17.50 Nuoto – finale 100 dorso donne

18.00 Nuoto – finale 100 dorso uomini

18.10 Nuoto – semifinali 200 stile libero donne

18.30 Pallanuoto uomini – Ungheria-Francia (quarti di finale)

18.33 Nuoto – semifinali 200 farfalla uomini

18.45 Nuoto – semifinali 200 farfalla uomini

Dove seguire i Mondiali di nuoto in televisione

I Mondiali di nuoto 2024 saranno trasmessi in diretta televisiva dai canali Rai e in particolare dal canale RaiSport HD (canale 58): disponibile anche lo streaming sul dispositivo RaiPlay. Nel dettaglio, per quanto riguarda lo streaming, le gare dei tuffi saranno visibili sui canali RaiPlay e RaiPlay 2, mentre il nuoto artistico sarà trasmesso da RaiPlay 3. In particolare, alla mattina il nuoto e i quarti di pallanuoto saranno visibili su RaiSport HD, mentre la sessione pomeridiana di gare sarà su Rai2.